Schnee und Eis sind die wichtigsten Zutaten, künstlerische Hände die Werkzeuge. Das Ergebnis ist das größte Kunstfestival der Alpen mit dem Namen „Art on Snow Gastein“. Von 28. Januar bis 03. Februar 2017 öffnet es diesen Winter zum sechsten Mal seine Pforten und diesmal dreht sich alles um das Thema „Wasser – still oder prickelnd“. Kunstwerke aus Schnee und Eis neh-men in dieser Zeit in den Skigebieten und Ortszentren des Gasteinertals Gestalt an.

Ein Highlight der Festivalwoche sind die Werke der Künstler von Soma Vision. Nicht nur ihre Schnee-schnitz-Kunst ist beeindruckend. Durch „Mapping“ – eine Lichtershow und Lichtprojektionen – set-zen sie ihre Skulpturen in abendlicher Dunkelheit auf ganz besondere Art in Szene. So am Sonntag den 29. Jänner 2017 bei der Mittelstation der Fulseckbahn in Dorfgastein.Für die kleinen Gäste bauen die Künstler einen Erlebnisplatz aus Schnee in der Nähe der Mühlwin-kelhütte in Dorfgastein sowie im Gasti-Park im Skizentrum Angertal.