Infoabend: Begleitung Angehöriger von Menschen mit Demenz

AT

, St. Veiterstraße 3 , 5620 Schwarzach im Pongau AT

Luisesaal - Krankenhaus Schwarzach , St. Veiterstraße 3 , 5620 Schwarzach im Pongau AT

Schwarzach im Pongau: Luisesaal - Krankenhaus Schwarzach |

„Warum alle fünf Minuten die gleiche Frage?“, „Warum funktionieren ganz einfache alltägliche Aktivitäten nicht mehr?“, „Warum erlebe ich meinen Angehörigen so gereizt, abwehrend, zornig?“ – durch die beginnende Demenz eines Partners, Verwandten oder Freundes, verändert sich für viele Menschen die Lebenssituation schlagartig. Frühest mögliches Erkennen und Einholen von Informationen können die Lage für beide Seiten deutlich verbessern.

Ernst Viertler, diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger und langjähriger Pflegedienstleiter in der Psychiatrischen Sonderpflege des LK St. Veit, gibt an zwei Infoabenden (6.10. und 20.10.2016) zusammen mit Experten des Krankenhauses Schwarzach (Psychiatrie und Sozialdienst) Angehörigen und Begleitern von Menschen mit Demenz wertvolle Tipps und Empfehlungen für den gemeinsamen Alltag.