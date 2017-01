ÖBB bieten 5.500 zusätzliche Sitzplätze für das Dreikönigsspringen

02.01.2017, 10:15 Uhr

Anreise mit den Sonderzügen aus Richtung Salzburg:

Anreise mit den Sonderzügen aus Richtung Pinzgau:



Für die Heimreise:

Salzburg Hbf. ab 11 und 14.15 Uhr – Salzburg Süd ab 11.09 und 14.24 Uhr – Hallein ab 11.16 und 14.31 Uhr – Kuchl ab 11.22 Uhr – Golling-Abtenau ab 11.26 und 14.39 Uhr – Werfen ab 11.41 und 14.54 Uhr – Bischofshofen an 11.47 und 15.00 UhrSaalfelden ab 12.30 Uhr – Gerling im Pinzgau ab 12.34 Uhr – Maishofen-Saalbach ab 12.37 Uhr – Zell am See ab 12.43 Uhr – Bruck-Fusch ab 12.49 Uhr – Gries im Pinzgau ab 12.53 Uhr – Taxenbach-Rauris ab 12.58 Uhr – Eschenau ab 13.04 Uhr – Lend ab 13.09 Uhr – Schwarzach-St. Veit ab 13.19 Uhr – St. Johann ab 13.24 Uhr – Mitterberghütten ab 13.30 Uhr – Bischofshofen an 13.33 UhrFür die Rückreise vom Dreikönigsspringen ab Bischofshofen fährt zusätzlich zu den planmäßigen Zügen, je ein Sonderzug in Richtung Salzburg um 19.45 / 20.15 und 23.11 Uhr bzw. um 20.50 Uhr bis nach Schwarzach-St. Veit sowie um 21.58 Uhr bis nach Bad Gastein. Der letzte planmäßige Zug über Zell am See bis nach Saalfelden fährt um 23 Uhr ab Bischofshofen (Saalfelden an um 24 Uhr).