Top-10-Platz für Max Rudigier beim Kletter-Weltcup Lead in Arco

29.08.2016, 14:38 Uhr

Routiniert löste er die Schlüsselstellen im unteren Bereich, an denen bereits viele Kletterer vor ihm gescheitert waren. Am Ende reicht es für Rang zehn und damit für das beste WC-Resultat (Lead) der heurigen Saison. Damit sicherte sich der Sportkletterer das Ticket zum spektakulären Duellbewerb der besten 20, wo an zwei Paralellrouten im KO-System der Sieger ermittelt wird. Auch hier zeigte er eine tolle Performance und kletterte im Finale mit der zweitbesten Zeit als dritter aufs Podium.