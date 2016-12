04.12.2016, 15:27 Uhr

Kaufmannschaft bedankt sich für Einkäufe

REUTTE (rei). Die Kaufmannschaft Reutte und die Wirtschaftskammer möchten bei allen Konsumenten das Bewusstein hinsichtlich der Bedeutung eines Einkaufs in der Region stärken. Alle Kunden, die bei einem Kaufmannschaftsmitglied, das an der Weihnachtsaktion teilnimmt, einkaufen, bekommen eine "Danke-Karte" ausgehändigt.

Mit der Aktion soll verdeutlicht werden, wie wichtig ein Einkauf beim heimischen Fachhändler ist.

Die Aktion ist wichtig, tätigen doch etliche Einheimische ihre Einkäufe inzwischen in großen, auswärtigen Einkaufszentren, bzw. im Internet. Dabei wird oft vergessen, dass es die Händler vor Ort sind, welche Lehrlinge ausbilden, heimische Fachkräfte anstellen, das Ortsbild prägen uvm..

Mit der Kartenaktion wird genau das hervorgehoben. Mit Dank für den Einkauf ist auch gleich ein Wunsch verbunden - jener, dass die Kunden hoffentlich bald wieder kommen.

