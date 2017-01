Lambrechten: So ein Theater im Himmel

10.01.2017, 20:18 Uhr

Ewald möchte kurz vorm Bett gehen noch schnell die Glühbirne der Lampe wechseln. Just in dem Moment betätigt seine liebe Gattin den Lichtschalter und Ewald erleidet eine tödlichen Stromschlag der in unmittelbar in das Vorzimmer des Himmels katapultiert.Da sich Ewalds Sündenregister in den letzten Jahren zu einem etwas ausführlicheren Manuskript entwickelt hat, muss sich erst entscheiden ob er im Himmel oder doch in der Hölle sein Dasein fristen darf.Trotz allem meinen es die Engel gut mit Ewald und schicken ihn ein letztes mal in Begleitung eines etwas tollpatschigen Schutzengels auf die Erde. Vielleicht finden sie ja doch noch eine gute Tat? Was sonst noch so alles passiert - lassen sie sich überraschen.

Die Theatergruppe spielt für sie noch am Samstag 14. Jänner 2017 um 20 Uhr und Sonntag 15. Jänner um 17 UhrPlatzreservierungen und weitere Fotos finden sie unterwww.lambrechtner-dorfbuehne.jimdo.com