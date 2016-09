Tracht und Fashion beim "Modepalast"

01.10.2016, 00:23 Uhr

RIED (tazo). Die Tracht hat wohl immer Saison. Egal ob im feschen Dirndl oder in einer knackigen Lederhose - so ganz in Tracht ist man für jedes Event richtig gekleidet. Aber auch hier gibt es immer neue Fashiontrends. Wenn es herbstelt, ist die Lust nach dem einem neuen Outfit nämlich besonders groß. Da kam der Modepalast mit seinem ´Trachten Spezial` in der Weberzeile ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Im Pop-up-Store mit Herbst- und Trachtenmode, den trachtigen Fashionshows oder den interessanten Vorträgen über die neusten Trachtentrends, war hier wirklich ein breites Spektrum abgedeckt. Doch nicht nur Designermode, sondern auch die Herbst-Keylooks der Weberzeile - Shops sowie gratis Stylingberatungen machten das Aufstocken der eigenen Garderobe noch einfacher. Dieses Fashionevent ließ dann wohl doch so einige Modeherzen etwas höher schlagen.