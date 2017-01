Austria trifft Australia

23.01.2017, 07:37 Uhr

Australierin begeisterte Schüler mit Erzählungen über das Leben im fernen Land.

Australischen Brotaufstrich gekostet

ULRICHBSERG (alho). Die gebürtige Australierin Veronika Busch war zu Gast an der Neuen Mittelschule Ulrichsberg. Sie begeisterte die jungen Zuhörer mit ihren Erzählungen in englischer Sprache und forderte damit gleichzeitig einzelne Zuhörer heraus aufmerksam zu lauschen. Für andere war die Englischkommunikation ein Erfolgserlebnis und bestätigte die guten Englischkenntnisse der Schüler.Mit einer Powerpoint Präsentation informierte sie über Land und Leute, ihre Familie, die Schulbildung und beschrieb Unterschiede zu Österreich.Ein Höhepunkt war schließlich die Verkostung eines typisch australischen Brotaufstrichs. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert und stellten viele Detailfragen in englischer Sprache.