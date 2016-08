A lustige Eicht - Wirtshausmusi

AT

, Rohrbacher Straße 2 , 4184 Helfenberg AT

Gasth. Haudum , Rohrbacher Straße 2 , 4184 Helfenberg AT

„Wirtshausmusi vom Feinsten“ erlebbar im wunderbaren Ambiente der Gaststube beim Kulturwirt in Helfenberg bei Christine und Peter Haudum und das jeden ersten Sonntag im Monat seit über neun Jahren. „Musi und Gsaung, a Bier mit Schaum, Mundart und Witz, daun is ålls gritzt“ Am Sonntag, 4. September 2016 ab 16 Uhr musizieren und singen „Die 5/8er Musi“ „No, na, då bin i dabei!!!“