"Die Schulen sind gefordert"

19.01.2017, 00:00 Uhr

Freie Schulwahl: Pflichtsprengel der neuen Mittelschulen werden zu Berechtigungssprengel.

Einfache, freie Schulwahl

BEZIRK (bayr). Ab em Schuljahr 2017/18 können alle 10 bis 14-jährigen Pflichtschuler beziehungweise deren Eltern in Oberösterreich selbst entscheiden, welche der 232 Neuen Mittelschulen im Land sie besuchen wollen. Im kommenden Schuljahr werden Berechtigungssprengel im ganzen Bundesland eingeführt."Das heißt, es kann keine Schule einem Schüler des Pflichtsprengels den Schulbesuch verwehren", erklärt der Direktor der Neuen Mittelschule St. Martin, Manfred Spenlingwimmer. Spenlingwimmer sagt: "Die Pflichtsschulsprengel sind für Eltern und Kinder aufgehoben, nicht für die Schulen selbst." Die Schüler haben nun die Berechtigung, an einem anderen Standort die Schulpflicht zu absolvieren, vorausgesetzt die räumlichen, personellen und organisatorischen Ressourcen am Wunschstandort lassen dies zu. "Würden zum Beispiel alle Schüler im Bezirk Rohrbach den Wunsch verspüren die NMS Neufelden zu besuchen, hätte die Schule nicht genug Räume um alle Schüler unterzubringen", sagt Pflichtschulinspektor Markus Gusenleitner. "Die Vorteile der Erweiterung der Berechtigungssprengel liegen bei den Eltern. Es wurde die bürokratische Hürde eines Umschulungsantrags beseitigt", sagt er und ergänzt: "Allerdings waren 99 Prozent der bisherigen Umschulungsanträge bereits positiv, da der Elternwunsch schon bisher berücksichtigt wurde.

Nachteil für Peripherie

Probleme für periphäre Schulen

Probleme mit dieser neuen Regelung erwartet der Pflichtschulinspektor nicht. "Ich erwarte mir auch keine großen Schülerwanderungen", sagt Gusenleitner. "Probleme könnten unter Umständen beim Schülertransport auftreten, da Busse erst ab einer gewissen Anzahl von Schülern fahren können." Der Direktor der größten Pflichtschule des Bezirks, der Sportmittelschule Niederwaldkirchen, Thomas Baumgartner, glaubt nicht, dass die Konkurrenz unter den Schulen stärker wird: "Ich sehe es nicht als Wettbewerb sondern als Chance für die Schulen. Sie sind gefordert, sich mit Schwerpunkten positiv zu präsentieren", sagt er.Pflichtschulinspektor Gusenleitner glaubt, dass die neue Regelung für periphäre Schulen Probleme bergen könnte. Als Beispiel nennt Gusenleitner: "Ein Schüler des Pflichtsprengels Hofkirchen hat kein Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lembach zu kommen, umgekehrt ist das nicht so leicht möglich.An eine Erweiterung der Berechtigungssprengel in den Volksschulen ist im Moment nicht gedacht.Zur Sache:Derzeit sind 613 Lehrerinnen und Lehrer in der Bildungsregion Rohrbach beschäftigt. Ein paar werden in Pension gehen. "Durch die Neue Mittelschule werden wir zusätzliche Ressourcen bekommen, sodass – je nach Schülerzahlen – vermutlich ein paar neue PädagogInnen benötigt werden", prognostiziert Markus Gusenleitner.