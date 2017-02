Goldene Sanitäts-Leistungsprüfung abgelegt

15.02.2017, 07:52 Uhr

Neun Feuerwehr-Ersthelfer der FF Plöcking absolvierten die Sanitäts-Leistungsprüfung in der Steiermark. Als erste Feuerwehr-Mitglieder aus Oberösterreich legten dabei drei Mann die Prüfung in der Stufe „Gold“ erfolgreich ab.

ST. MARTIN. Neun Feuerwehr-Ersthelfer der FF Plöcking traten in St. Stefan im Rosental (Steiermark) bei der Sanitäts-Leistungsprüfung an. Ziel dieser Leistungsprüfung ist die Erhaltung und Vertiefung des Ausbildungsstandes im Bereich Erste Hilfe. Dabei steht nicht das schnelle, sondern das präzise und richtige Arbeiten im Vordergrund. Bei mehreren Stationen müssen die aus jeweils drei Mann bestehenden Trupps verschiedene Aufgabenstellungen meistern. Die Leistungen werden dabei von fachkundigen Bewertern überprüft und anschließend gemeinsam mit den Prüfungskandidaten besprochen.

Eine österreichische Premiere

Nach intensiver Vorbereitung legten Christoph Wagner, Stefan Gruber und Martin Gruber die "SAN-Leistungsprüfung" in Gold erfolgreich ab. Sie sind damit die ersten Feuerwehrmitglieder Oberösterreichs, denen das Steirische SAN-Leistungsabzeichen in Gold überreicht wurde. Weiters haben noch die Kameraden David Gruber, Andreas Höllinger, Simon Jaksch, Stefan Schöftner, Volker Steidte - Rammerstorfer und Sven Pietschnig die Prüfung zum SAN-Leistungsabzeichen in der Stufe Silber erfolgreich absolviert.