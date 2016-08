Europas Handball-Talente gastieren auf der Schmelz

01.09.2016, 12:48 Uhr

"Das beste Jugendhandballturnier in Mitteleuropa", schwärmte ein der Verantwortlichen von Dwojka Lublin schon bei der Ankunft auf dem Turniergelände beim BRG 15 Auf der Schmelz, das auch heuer wieder Kooperationspartner und Quartiergeber für ausländische und heimische Teams ist. Am Donnerstag erfolgte die Ausreise weiterer Teams im Halbstundentakt: mit Makranstädt aus Deutschland, gefolgt vom Burschenteam von München Ost und, und, und. ....Die Vorrundenspiele und Viertelfinal- und Halbfinalspielen gehen am Freitag undSamstag jeweils ab 8.30 Uhr auf dem Freiplätzen beim Universitätssportzentrum auf der Schmelz und beim GRG 15 über die Bühne. Am Sonntag warten dann bei der Schlusszeremie ab 12.45 Uhr in der Wiener Stadthalle B für die jeweils sieben besten Teams in den sieben Altersklassen Pokale. Bis dahin wird wohl so manche junge Handballerin und Handballer die eine oder andere Freudenträne vergossen haben, aber auch mit Pech gehadert haben.