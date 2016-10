Sudan und Österreich- Heimat und Exil

06.10.2016, 16:49 Uhr

Salzburg: BiBer Bildungsberatung |

Der sudanesischen Schriftsteller Abdelaziz Baraka Sakin liest aus seinen Werken

Die Bibliothek der BiBer Bildungsberatung lädt in Kooperation mit dem Projekt „Grenzenlos lesen“ zu einer Lesung mit Abdelaziz Baraka Sakin ein.

WANN: 20. Oktober 2016, 17:00 Uhr

WO: BiBer Bibliothek, Strubergasse 18, 5020 Salzburg, Eintritt kostenlos.

Baraka Sakin ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des Sudan. Er verließ 2012 Afrika und suchte in Österreich um Asyl an. In Saalfelden am Steinernen Meer hat er eine neue Heimat gefunden.

, sagt Baraka Sakin. Er thematisiert die brennenden Konflikte und sozialen Themen seines Heimatlandes.Durch ihre Übersetzung ins Englische und Französische haben seine Bücher internationale Beachtung gefunden. In Deutsch erschienen sind bislang: „Kassala“ – Kurztexte und Lyrik, „Alkchandris. Wer hat Angst vor Osman Bushra?“ – Roman über das brutale Leben von Straßenkindern im Sudan und „Der magische See“ – ein Märchen, gestaltet mit Kindern aus Saalfelden.Über den Veranstaltungsort, die, sagt Frau Höfels-Stiegernigg, Bibliothekarin: „Bei uns bekommt man Bücher, die man sonst kaum findet. Unsere Kund/innen suchen Inspiration für die berufliche Neuorientierung und Weiterbildungen, wollen Sprachen lernen oder arbeiten - oftmals ehrenamtlich - als Deutschtrainer/innen. Unsere besondere Stärke ist die persönliche Beratung.“