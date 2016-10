Landestheater holt Bürger auf die Bühne

07.10.2016, 15:41 Uhr

Zum ersten Treffen der Salzburger Bürgerbühne am Dienstag, den 18. Oktober, um 19 Uhr im Kammerfoyer sind Erwachsene jedes Alters eingeladen, die sich mit den vielfältigen Facetten des Themas „Grenzen“ auseinandersetzen wollen. In wöchentlichen Treffen wird das Thema diskutiert und spielerisch erarbeitet. Experten werden interviewt, gemeinsam wird an Texten gearbeitet und neue Theaterformen ausprobiert. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse theaterpaedagogik@salzburger-landestheater.at anmelden.