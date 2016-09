Lernbrücke sucht Freiwillige

30.09.2016, 13:50 Uhr

Individuelle Betreuung

Neben dem Geld, fehlt oft auch zuhause der Platz, um ungestört lernen zu können. Mit der Lernbrücke bietet das Diakoniewerk den Kindern einmal pro Woche eine ruhige Lernumgebung und individuelle Betreuung, meistens in Form von Einzelbegleitung. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Lernbedürfnisses des Kindes mit den Unterstützungsmöglichkeiten des Freiwilligen gut zusammenpassen. Ist eine Lernbrücke gefunden, treffen sich die Freiwilligen und die Kinder einmal pro Woche für zwei Stunden in ruhigen Räumen in öffentlichen Einrichtungen wie dem Bewohnerservice oder der Elternberatung. Je nach Problemstellung helfen die Freiwilligen den 6- bis 14-Jährigen bei der Hausübung, beim Lesen, Rechnen oder Vokabellernen. Die Freiwilligen selbst erhalten begleitende Unterstützung durch eine Koordinatorin und können bei Bedarf Fortbildungen und Austauschtreffen nutzen.