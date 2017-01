Universität Salzburg lädt zur "Nachtschicht"

12.01.2017, 14:10 Uhr

Dabei sind alle Studierenden eingeladen, unvollendete, aufgeschobene Arbeiten in einer gemeinsamen Schreibnacht in der Hauptbibliothek Salzburg voranzutreiben oder sich auf bevorstehende Prüfungen vorzubereiten. Ein Team an Schreiberatern und Bibliothekaren leisten Hilfe zur Selbsthilfe für Studierende aller Fachrichtungen. Die Mitarbeiter der Universitätsbibliothek geben Fitnesstipps und verhelfen den Teilnehmern mit Entspannungs- und Konzentrationseinheiten zu Höchstleistungen - und das auch noch nach Mitternacht. Auch für Verpflegung ist gesorgt.Mehr Informationen unter www.uni-salzburg.at/bibliothek.