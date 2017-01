TRAUNSEE-SHARKS - Sieg nach Penalty Krimi mit 6:5 Tore!

19.01.2017, 00:24 Uhr

Im „Haifischbecken“ Gmunden war heute Mittwoch 18.1.2017 der sprichwörtliche Bär los. Zu Gast war der EC WIN WIN Wels1, der auf Platz 4 der Tabelle lauert. Platz 3 belegen ja die TRAUNSEE-SHARKS1 und möchten diese Position auch nicht hergeben. Es schaute auch bis zur 17. Spielminute sehr gut aus. Die SHARKS gingen in der 6. Spielminute durch Cchristopher URSTÖGER nach Assist von Niklas SCHATZL verdient in Führung und erhöhten 3 Minuten später durch Vladimir JANOV auf 2:0. Weitere Torchancen blieben auf beiden Seiten ungenützt. 4 Minuten vor Ende des 1. Spielabschnittes erzielte Christoph SCHREINER schließlich den Anschlusstreffer zum Pausenstand von 2:1.In Überzahl fiel dann durch D.FINGERNAGEL der Ausgleichstreffer zum 2:2. Der Druck der Gäste wurde größer und führte schließlich in der 32. Spielminute durch S. FRISCH zum 2:3. Nur zwei Minuten später die richtige Antwort der Haie, die durch Manuel SCHATZL wieder zum 3:3 ausgleichen konnten und 6 Minuten später verwandelte abermals Manuel SCHATZL ein ideales Zuspiel durch C. URSTÖGER zur erneuten Führung von 4:3. So ging es auch in die 2. Drittelpause.Eine Minute nach Beginn des 3. Spielabschnittes konnten die Messestädter erneut durch C. SCHREINER das 4:4 erzielen. Christopher URSTÖGER brachte die SHARKS 3 Minuten später nach Assist von Thomas MOSER erneut mit 5:4 in Führung. 2 Minuten vor Spielende mußte ein SHARK in die Kühlbox und das Überzahlspiel konnte C. SCHREINER zum Ausgleich 5:5 für Wels nützen.Die darauf folgende Verlängerung mit je 4 Feldspieler konnte keine Mannschaft nützen und so kam es zum Penalty Krimi. Und da war für die SHARKS „Hexer“ Daniel MÖRIXBAUER zur Stelle. Er wehrte vorerst wie sein Gegenüber Vladislav KALIS 1 Penalty erfolgreich ab. Auch der zweite Penaltyschütze C. SCHREINER für Wels fand an Daniel MÖRIXBAUER seinen Meister. Dann trat für die TRAUNSEE-SHARKS Vladimir JANOV an und verwandelte seinen Penalty souverän zum Siegestreffer von 6:5. Der Jubel und die Erleichterung in der Halle war groß.Die Spannung um Platz 3 bleibt aber aufrecht. Bis Freitag 20.1.2017 halten sich die TRAUNSEE-SHARKS1 mit 13 Punkten auf dieser Position, gefolgt von EC WIN WIN Wels1 mit 12 Punkte. Am Freitag 20.1.2017 findet schließlich in der Eishalle WELS das entscheidende Auswärtsmatch und die endgültige Entscheidung um Platz 3 des Grunddurchganges statt. Dann werden auch die Paarungen für das Halbfinale feststehen. Aber auch an der Spitze entscheidet das letzte Spiel der OLDIES Linz gegen die PANTHERS aus Steyr wer auf Platz 1 stehen wird, da beide Mannschaften 24 Punkte am Konto haben.Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Sport - Shark1 vs. Wels1