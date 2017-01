Verletzungsprobleme: Swans verlieren 60:72 in Traiskirchen

17.01.2017, 08:21 Uhr

GMUNDEN. Mit 60:72 mussten die Gmundner Basket Swans in Traiskirchen nach längerer Zeit wieder eine Niederlage hinnehmen.

Richtungsweisende Doppelrunde

Wegen diverser Verletzungsprobleme kam dies nicht ganz unerwartet, denn Friedrich und Wesby konnten überhaupt nicht auflaufen, Gaidys und Mitchell kamen unmittelbar aus einer Verletzungspause und von Neuzugang Ojo konnte man nach einer gemeinsamen Trainingswoche auch noch keine Wunderdinge erwarten.Traiskirchen präsentierte sich nach dem Trainerwechsel weitaus aggressiver als zuletzt, hatte in Vay zudem einen überragenden Schützen. Bis 57:62 konnten die Swans durchaus mithalten, am Ende ging aber die Kraft aus, zudem hatte man einen rabenschwarzen Wurftag von aussen: Nur zwei von 19 Dreipunktewürfe fanden ihr Ziel.Am kommenden Wochenende steht eine schwere Doppelrunde am Programm. Zunäcgst treffen die Gmundner am Freitag auswärts im Cupachtelfinale auf die zu Hause noch ungeschlagene B-Liga-Mannschaft von Kos Klagenfurt. Obwohl man als A-Ligist Favorit ist, ist dies aufgrund der Verletzungsproblematik kein Selbstläufer. Am 22. Jänner kommt es ab 19 Uhr dann zum OÖ-Lokalderby in Wels, dem unmittelbaren Duell um den zweiten Tabellenrang.