Purgstalls Volley-Girls setzten sich klar durch

19.01.2017, 15:38 Uhr

Die Volleyballerinnen aus Purgstall an der Erlauf feierten zum Saison-Auftakt Erfolge gegen Kilb und Mank.

PURGSTALL. Beim ersten NÖVV-Turnierspiel 2017 konnten die Mädchen des ASKÖ Purgstall gleich beide Herausforderungen für sich entscheiden.Die erste Begegnung gegen Kilb konnten die Damen der ASKÖ Volksbank Purgstall klar mit 3:0 (25:18, 16 und 21) gewinnen. Die zweite Begegnung gegen Mank ging mit 3:2 (25:22, 22:25, 26:24, 29:27 und 15:9) ebenfalls an die Purgstaller Volleyball-Damen.Für den ASKÖ Purgstall waren Verena Wenighofer, Laura Wenighofer, Nina Hofmarcher, Fiona Ludwig, Nadine Heimberger, Teresa Wurzenberger, Louisa Essletzbichler, Kerstin Erndl, Maria Scharner, Kathrin Zehetner und Nicole Auer erfolgreich.Nächstes hießes Heimspiel der 2. Landesliga als Heimspiel gegen den Ligaführer SVS Schwechat am 21. Jänner um 13 Uhr in der Purgstaller Sporthalle. Interessierte Volleyball-Schnupperinnen sind gerne zum ersten. Gratistraining am Dienstag um 16.30 Uhr und um 18.10 Uhr bzw. am Freitag um 14.30 Uhr, um 16 Uhr oder um 18 Uhr gerne gesehen.Infos gibt's bei Martin Wenighofer unter Tel. 0664/4354294Weiters startet im Verein das Rückentraining ab Donnerstag in der Sporthalle Purgstall um 19.45 Uhr, nur Bewegung ist die beste und schonenste Abhilfe bei Kreuzschmerzen. Die sanfte Gymnastik zur Schmerzlinderung mit Karl Stix.