25.11.2016, 19:00 Uhr

Gasteiger: „Kaserne Vomp steht nicht zum Verkauf“

SCHWAZ. Fakten statt Fakemeldungen fordert der SPÖ-Bezirksvorsitzende von FPÖ LA Edi Rieger. „Mit banalen Gerüchten rund um den Verkauf der Kaserne Vomp versucht die FPÖ wieder einmal Panik zu verbreiten“, ärgert sich SPÖ-Bezirksvorsitzender LA Bgm. Klaus Gasteiger über den unsachlichen Umgang. Statt Kaffeesudlesen, solle sich die FPÖ auf die Fakten konzentrieren. „Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat mir heute in einem persönlichen Gespräch versichert, dass ein Verkauf derzeit kein Thema ist. Die Kaserne in Vomp mit dem Hubschrauberstützpunkt ist eine wichtige Infrastruktureinrichtung für den Bezirk Schwaz und ganz Tirol. Ich bin froh, dass der Minister sich dafür einsetzt“, so Gasteiger.

