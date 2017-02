Aschau hat einen Doppel-Weltmeister

06.02.2017, 15:39 Uhr

Naturbahnrodler Tobias Angerer holte in Rumänien mit super Läufen zwei Goldene

ASCHAU. Er musste warten, denn bei der Doping-Kontrolle wollte es zunächst nicht so recht laufen. Da hatte Naturbahnrodler Tobias Angerer aus Aschau im Zillertal aber längst ein breites Grinsen im Gesicht. Immerhin war er zu dem Zeitpunkt schon zweifacher Weltmeister. Gemeinsam mit seinem Partner Rupert Brüggler aus Salzburg hatte er im rumänischen Vatra Dornei gerade im Doppelbewerb triumphiert. „Das was hier abgegangen ist, war natürlich überragend. Ein bisschen schade ist, dass wir wegen des Wetters und der problematischen Bahnbedingungen nur einen Durchgang im Doppelbewerb gefahren sind. Aber jetzt sind wir Weltmeister, und es ist mir deshalb auch relativ egal“ so Angerer. Fast acht Zehntel Vorsprung auf Rang zwei hatten Brüggler/Angerer und das nicht auf irgendwen, sondern auf das überragende Doppel der vergangenen Jahre, Patrick Pigneter und Florian Clara aus Südtirol. „Sicher hatten wir mit der Startnummer etwas Glück. Nummer eins war bei den Bahnverhältnissen optimal“, ist Angerer überzeugt. Wobei sein Partner ergänzt: „Acht Zehntel haben die Bedingungen nicht ausgemacht. Wir haben einfach einen super Lauf erwischt und waren mit perfektem Material unterwegs. Und wir haben Pigneter/Clara auch schon beim Weltcup in Latsch geschlagen.“