Land Tirol fördert wichtige Infrastrukturprojekte

01.10.2016, 12:28 Uhr

LR Tratter genehmigte dritte Ausschüttung von Förderungsmitteln

SCHWAZ: Die Tiroler Landesregierung hat auf Antrag von Gemeindelandesrat Johannes Tratter die dritte Ausschüttung von Förderungsmitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) genehmigt. "Im Bezirk Schwaz werden € 3.229.121,- an Förderungen ausgeschüttet", freut sich VP-Bezirksparteiobmann Franz Hörl. Die Bedarfszuweisungen aus dem GAF dienen der Teilfinanzierung wichtiger Vorhaben der Gemeinden und Gemeindeverbände. "Diese Investitionen stützen die Wirtschaft, sichern Arbeitsplätze und fördern die Wertschöpfung in der Region" erklärt Hörl. „Ob Gemeindeausgleichsfonds, Wohnbauförderung, Dorferneuerung, Landesrat Tratter steht mit vollem Einsatz hinter den Gemeinden,“ so Hörl. Die Förderungen werden im Bezirk Schwaz unter anderem für den Ausbau der Breitbandversorgung (€ 155.000,-), Straßen, Wege und Brücken (€ 795.000,-), Wohn- und Pflegeheime (€ 250.000,-) Wasserversorgung (€ 420.000,-) und Feuerwehrgerätehäuser (€ 350.000,-)verwendet.