Auszeichnungen vom Tierschutzverein

02.01.2017, 17:12 Uhr

Schwechater Feuerwehrleute auch im Einsatz für Vögel, Schlangen und Schildkröten

Jedes Jahr zeichnet der Wiener Tierschutzverein (WTV) Hilfsorganisationen für besondere Leistungen im Tierschutz aus.Auch die Freiwilige Feuerwehr Schwechat rückte in diesem Jahr zu mehreren Tierrettungen aus.Im Jahr 2016 wurde ein Vogel aus einem Ölfass gerettet und von der Feuerwehr Schwechat in die Tierklinik gebracht, eine Schildkröte aus einem Kanal gerettet, junge Kohlmeisen wieder in ihr Nest gesetzt und eine Schlange aus einem Gartenzaun befreit.Für diese Rettungen wurde einigen Mitgliedern die Tierrettungsmedaille im Wiener Rathaus überreicht, welche die Kameraden Stimpfl Florian und Graf Thomas stellvertretend für die Mannschaft von der Obfrau des Wiener Tierschutzvereines Madeleine Petrovic entgegen genommen haben.

Die Medaille in Bronze erhielten:Stimpfl FlorianHuber JulianRada HorstSchwarz MichaelGraf ThomasSchmied FlorianHaml AlexanderDie Medaille in Silber erhielten:Mayer DominikWinkler MarkusPuhane MaximilianWeizdörfer MarkusDie Medaille in Gold erhielten:Sterba AndreaHold MichaelHofmann HaraldMikeska Markus