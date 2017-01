100 Millionen Euro für Ausbau des Flughafens

22.01.2017, 17:19 Uhr

Die Airport-City soll samt Airport-Gemeinden wachsen. Der Logistikbereich spielt eine zentrale Rolle.

Am Standort Wien verzeichnete der Flughafen Wien mit 23.352.016 Passagieren im Jahr 2016 um 2,5% mehr Reisende als im Vorjahr. Positiv wirkten sich vor allem die Langstreckenverbindungen, sowie neue Flugverbindungen und Frequenzerweiterungen der Airlines – vor allem im Low Cost-Segment – aus. Negativen Einfluss hatten jedoch die Krisensituationen in Russland, der Türkei und in Teilen Nordafrikas. Wachstumstreiber bei der Verkehrsentwicklung war im Jahr 2016 vor allem der Lokalverkehr mit einem Anstieg um 4,3%, während der Transferverkehr um 2,0% zurückging. Weitgehend stabil entwickelte sich die Anzahl der Starts und Landungen mit minus 0,2% und die Sitzplatzauslastung (Sitzladefaktor) ging um 0,8 Prozentpunkte auf 73,4% leicht zurück. Das Frachtaufkommen entwickelte sich im Jahresverlauf positiv und nahm um 3,7% auf 282.726 Tonnen zu.

Ausbau Airport-City

Heuer wird das Unternehmen 100 Millionen Euro in den Ausbau des Airports und des Non-Aviation-Bereiches investieren. „Der Betrag fließt unter aderem in die Errichtung des neuen Office Park 4 mit 20.000 Quadratmetern zusätzlicher Bürofläche sowie in den Ausbau des Air Cargo Centers", kündigt Ofner an. Denn in Schwechat hebt auch das Geschäft mit der Luftfracht ab: 2016 hat der Vienna International Airport ein Frachtvolumen von fast 283.000 Tonnen bewältigt – um 10.000 Tonnen oder 3,7 Prozent mehr als im Jahr davor.