In the Summertime when the weather is fine....

Wer kennt ihn nicht - einen dermit über 30 Mio. verkauften Platten! Die Rede ist von´s No.1 Hit ""!Amtrittim Rahmen ihrer "45 Years of in the Summertime Tour" im(Kärnten) mit Beginn 20:30 auf.Das Feeling der 70er Jahre ohne den einprägsamen Sound von MUNGO JERRY ist undenkbar! Jetzt bringt MUNGO JERRY diese zeitlose Musik zurück auf die Bühne.

Der Song, der am häufigsten mit MUNGO JERRY in Verbindung gebracht wird, ist der weltweite Hit “IN THE SUMMERTIME” –, mit mittlerweile mehr alsVerkäufen. Der Song und sein Verfasser RAY DORSET haben nicht nur den renommierten Sony/ATV Award, sondern auch den Ivor Novello Award gewonnen.Den Musikstil von MUNGO JERRY nur als Pop zu bezeichnen, wäre zu einfach - vielmehr sind fast alle anderen Musikstile in ihrer Musik vertreten. Die einmalige Mischung aus Rock, Blues, Boogie und Skiffle prägt den unverkennbaren Sound von MUNGO JERRY. In den 70er und 80er Jahren machte sich MUNGO JERRY nicht nur durch Singleerfolge einen Namen, vielmehr überzeugte die Band auch durch großartige Liveshows und bei Festivals teilten sie sich die Bühne u.a. mit JIMI HENDRIX, ELTON JOHN, ROD STEWART & THE FACES, GENESIS, STATUS QUO, CANNED HEAT, FREE.1971 stürmte die Single "" die Hitparaden, gefolgt von vielen Hitsingles u.a. ““, ““, ““,““. Mit "" eroberten sie 1975 erneut die Charts. In den Folgejahren experimentieren Mungo Jerry mit unterschiedlichen Rock- und auch Elektronik-Sounds, ohne dabei die Skiffle- und Blues-Wurzeln vollends zu verleugnen.2016 wurde erstmals eine Doppel CD veröffentlicht, die das Gesamtwerk dieser Band betrachtet. Diese Veröffentlichung wird durch eine intensive Livetournee unterstützt.In erster Linie steht MUNGO JERRY für handgemachte Musik, die geschickt Elemente aus Pop, Rock und Blues mit Skiffle und Country verbindet. Die eingängig, aber nicht oberflächlich konzipierten Songs erhalten insbesondere aufgrund Dorsets Stimme und seinem Mundharmonikaspiel den unverwechselbare Mungo Jerry-Sound.Ein Konzerterlebnis der besonderen Art, das man keinesfalls versäumen sollte!Support: Missing Link ( http://www.missing-link.co.at/ Wo:Kultursaal LindWann:Hotline: 04712/82812 (werktags)Preise: Vvk: 27,- Ak: 32,-