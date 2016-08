Musikprogramm

Infos

Am, findet wieder ein „Obermillstatt singt und musiziert“ statt. Diese Veranstaltung findet bei freiem Eintritt am Museumplatzl in Obermillstatt statt. Es ist ein beliebter Treffpunkt im September für die Dorfbevölkerung und unsere Gäste.Die Chöre, Singgruppen und die Jugendmusikkapelle aus Obermillstatt bieten den Zuhörern in rund 1,5 Stunden ein abwechslungsreiches, musikalisches Programm. Mitwirkende sind Musik-, Chor- und Singgruppen vom Obermillstätter Plateau. Abfindet das "Zammstoß'n" statt, umfolgen die Darbietungen. Danach kann man den Abend bei Speis, Trank und einem Abend der offenen Tür im Heimatmuseum ausklingen lassen.Für das leibliches Wohl wird mit gutem Wein, kühlem Bier, herzhaft belegten Broten und selbst gebackenen Kuchen mit Kaffee gesorgt.Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Weiteres unter www.obermillstatt.at