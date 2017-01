Leichter tun & lassen mit Feldenkrais

, Litzelhofenstraße 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Pfarrzentrum , Litzelhofenstraße 1 , 9800 Spittal an der Drau AT

Vortrag

Spittal, Pfarrzentrum, Litzelhofenstraße 1

FR 3. Feber 2017, 19.45 Uhr



Leichter tun & lassen



Jutta Kojalek, Dipl. Feldenkrais-Lehrerin, Physiotherapeutin, Sportwissenschafterin, Klagenfurt



Viele gute Vorsätze scheitern daran umgesetzt zu werden, weil unsere Gewohnheiten uns daran hindern. Gewohnheiten sind meist unbewusst ablaufende Programme, die wir nicht abstellen können. Wenn wir bloß wüssten, WIE wir´s besser machen sollen....

„Wenn Du weißt, was Du tust, kannst Du tun was Du willst.“ hat Dr. Moshè Feldenkrais gesagt und eine Methode entwickelt, mit der jeder Mensch seine Bewusstheit durch Bewegung verbessern kann. Indem wir die Aufmerksamkeit beim Tun auf das WIE richten, indem wir lernen spielerisch die Qualität unserer Bewegungen zu verbessern und unnötige Anstrengung loslassen.

So kommt mehr Freude am Bewegen in unser Leben und eine neue Lebensqualität, mit der sich gute Vorsätze leichter umsetzen lassen.



Kosten: Freiwillige Spende



HINWEIS!

Am Samstag, dem 4.2.2017 gestaltet Frau Kojalek einen Workshop zu diesem Thema! Siehe extra Ankündigung!