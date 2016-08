17. Almfest auf der Altenburg bei Rotheau

Bereits zum 17. Mal lädt der „Verein Altenburg – Peter Saiko Volkshaus“ zum traditionellen Almfest.In Rotheau führt der Weg nach oben zum Ferien- und Kinderheim Altenburg.Hunderte Kinder verbringen jedes Jahr glückliche Tage bei Spiel, Sport und Spass in diesem Haus.Zur Erhaltung dieses Zentrums der Lebensfreude, vor allem auch für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen,veranstaltet der Verein Altenburg jährlich ein Almfest.Alle Erträge dieser Veranstaltung fließen in die Erhaltung und den Ausbau des Hauses.

Am 17. September ist es wieder soweit. Das Organisationsteam rund um Walter Aigner hat wieder ein imposantes Programm auf die Beine gestellt.Urig und gemütlich wird es bei der Hüttenmusi am Nachmittag. Erlesene Getränke von der Hausbrauerei Sigl in St.Veit, der auch seineberühmten Grillforellen anbietet, sowie verschiedene Grillspezialitäten runden das Angebot ab.Eine attraktive Tombola sorgt mit vielen Preisen für Spannung.