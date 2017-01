Mit Hatha-Yoga ins neue Jahr

, Botengasse 15 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Kursraum , Botengasse 15 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Noch Freie Plätze!

ST. VEIT. Joachim Kreuzer startet mit seinen zwei Yoga-Kursen in die neue Saison. Die Kurse beginnen am Freitag, den 13. Jänner sowie am Montag, den 16. Jänner, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Kursraum in der Botengasse 15. Es sind noch Plätze frei!



Yoga, als eine der effizientesten Methoden zur Bekämpfung von Stress, packt viele Probleme unserer Zeit direkt an der Wurzel an, hält den Körper jugendlich fit und geschmeidig, hebt die Stimmung, entspannt und fokussiert den Geist.



Joachim Kreuzer informiert Interessenten für ein Gratisschnuppern gerne täglich ab 13 Uhr unter Tel. 0660/7669110.