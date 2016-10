AT

Knappenberg 36, 9376 Knappenberg AT

Gasthof Steller, Knappenberg 36, 9376 Knappenberg AT

Am Samstag, den 8. Oktober, wird ab 19 Uhr, zur Ausstellung im Gasthof Steller in Knappenberg eingeladen.

Im Juni fand im Geozentrum Hüttenberg ein Malkurs mit Peter Hütter statt. Die Werke, die hier entstanden sind, werden bei dieser Ausstellung präsentiert.

Umrahmt wird der Abend vom Chor St. Martin am Silberberg.