Das sind Projekte der Gemeinden

11.01.2017, 06:00 Uhr

Hochwasserschutz ist für die Gemeinden Gurk und Eberstein in diesem Jahr ein großes Thema.

Neue Quellen

Im Rahmen der Kärntner Bauoffensive saniert und asphaltiert die Kommune das ländliche Wegenetz. Die Kosten dafür belaufen sich auf 350.000 Euro.In Vorbereitung ist das Vorhaben, die Wasserquellen auf den neusten Stand zu bringen. "Wir werden außerdem Quellen neu ankaufen und möchten so die Wasserversorgung für unsere Bürger sicherstellen", gibt Bürgermeister Klaus Köchl bekannt. In der Gemeinde steht außerdem eine Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes an."Alle Grundbesitzer und Bürger werden informiert, es wird zudem Info-Veranstaltungen zum Thema Raumplanung neu im Jahr 2017 geben", erklärt der Landtagsabgeordnete.

Keine Erhöhung im Gebührenhaushalt

Im Gebührenhaushalt gibt es voraussichtlich keine Erhöhung, man werde sich allerdings den Haushalt "Müll" genauer ansehen. "Wir haben ein ausgeglichenes Budget, dass einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde", dankt Köchl für die gute Zusammenarbeit auf Gemeinde- sowie mit den zuständigen Stellen auf Landesebene.Bis zu 20 zusätzliche Parkplätze sollen im Ortszentrum für Arztpraxis, Gemeindeamt, Postamt und Bank geschaffen werden. Außerdem wird ein breiter Gehweg vom Zentrum bis zur Volksschule gebaut. "Wir legen auf einen sicheren Schulweg viel Wert", betont Bürgermeister Hans Fugger. Außerdem stehen Asphaltierungsarbeiten am ländlichen Wegenetz an. Die Kosten für diese Projekte betragen über 530.000 Euro.In diesem Jahr steht der Abschluss des Ausbaues der Gurktaler Höhenstraße an. Außerdem wird die Verbindungsstraße Sutsch-Gruska ausgebaut und asphaltiert. „Aufschließung des Gewerbegebietes Gurk-West sowie die Sanierung der Wasserversorgungsanlage Gurk-Pisweg sind geplant", verrät Amtsleiter Werner Donis. Zudem soll die Verbauung des kleinen Baches durch Gurk 2017 realisiert werden.In Gurk setzt man außerdem auf Hochwasserschutz. "In das Projekt Hochwasserschutz Gurkfluss werden insgesamt vier Millionen Euro investiert", sagt Donis, dass 15 Prozent der Kosten die Gemeinde trägt. Die Planung für das große Projekt sollen 2017 abgeschlossen sein."Im Feuerwehrhaus errichten wir eine Pellets-Heizung“, gibt Bürgermeister Bernd Krassnig bekannt. In der Volksschule Geiselding wird eine Klasse mit Sessel, Bänken und Co. neu ausgestattet. "Die Sanierung des ländlichen Wegenetzes ist bei uns immer ein Thema", sagt Krassnig, dass auch in diesem Bereich investiert wird.Der Hochwasserschutz Görtschitz ist in Vorbereitung. "Wir hoffen auf rasche Verhandlungen, der Baubeginn soll bereits heuer erfolgen", meint Bürgermeister Andreas Grabuschnig. Über vier Millionen Euro werden investiert.Die Feuerwehr Eberstein erhält ein neues Tanklöschfahrzeug. Auf der Sportanlage sind Trainingsplatz sowie Tennisplatz geplant. Geld in die Hand nimmt die Gemeinde außerdem für die Sanierung beziehungsweise Instandhaltung des ländlichen Wegenetzes. "Im Rahmen des Görtschitztalfonds sind gemeindeübergreifende Projekte angedacht. Hier werden wir sicher einige Mittel in Anspruch nehmen", meint Grabuschnig.