29.09.2016, 07:50 Uhr

Die 24-Jährige aus St. Veit konnte sich wehren.

Frau wurde sexuell belästigt

ST. VEIT. Nach dem Feuerwerk am St. Veiter Wiesenmarkt ging gestern gegen 21.30 Uhr eine 24-Jährige aus St. Veit auf einer Gemeindestraße im Nahbereich des Festgeländes an einer Gruppe mehrerer Ausländer vorbei.Plötzlich zog laut Aussendung der Polizei einer der Burschen die Angestellte gegen ihren Willen zu sich und fasste sie am Gesäß und den Brüsten an. Als die Frau dem Unbekannte eine Ohrfeige versetzte, ließ er von ihr ab und flüchtete mit den anderen.