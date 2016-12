Der Sieger steht fest: Das ist der Supershop im Bezirk St. Veit!

02.12.2016, 19:00 Uhr

Die Supershop Wahl hat Expert Sabitzer gewonnen. Melitta Primig aus Straßburg freut sich über 500 Euro!

Sieger aus Althofen

BEZIRK ST. VEIT. Die Supershop Wahl 2016 ist geschlagen! Knapp 3.100 Stimmen wurden online beziehungsweise per Unterschriftenlisten, die in den teilnehmenden Geschäften auflagen, abgegeben.Der Sieger der Supershop Wahl 2016 ist das Althofner Unternehmen Expert Sabitzer. Chef Walter Sabitzer und sein Team erhielten exakt 1.473 Stimmen.Die Freude war groß, als WOCHE St. Veit Geschäftsstellenleiter Christopher Isopp die Siegerplakette überreichte. In der nächsten Ausgabe erfahren Sie dann mehr über den Althofner Supershop 2016.Den zweiten Platz bei der Supershop Wahl erreichte mit knapp 770 Stimmen Schuhmoden Griesser, dritter wurde das Friesacher Schuhhaus Weber.

500 Euro gewonnen

Unter allen eingelangten knapp 3.100 Stimmen wurde ein Gewinner gezogen. Die Stadt St. Veit stiftete den Preis, nämlich 500 Euro in Form von St. Veiter Einkaufstalern.Über diesen tollen Preis freute sich schließlich Melitta Primig aus Straßburg. "Der Gewinn kam so unverhofft. Wir freuen und wirklich sehr, wissen aber noch nicht, wofür wir das Geld ausgeben", strahlt die glückliche Gewinnerin. Sie kam mit Mann Peter Primig ins St. Veiter Rathaus, wo sie aus den Händen von Bürgermeister Gerhard Mock die Einkaufstaler entgegennahm.



Die Einkaufstaler

Das Stadtmarketing der Stadt St. Veit stiftet den Hauptpreis im Wert von 500 Euro. Die Einkaufstaler können in den St. Veiter Geschäften eingelöst werden.



Der Wahl stellten sich im Bezirk St. Veit

Gössl St. Veit

kidStore Mode & Spiel

Peters Pelze – Subosits

Schuhmoden Griesser

Manufaktur Strohmaier

Expert Sabitzer

Zepino mode.erleben

Schuhhaus Weber