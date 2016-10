High 5- die Ballsaison 2016-2017 ist eröffnet

02.10.2016, 09:33 Uhr

Im Stadtsaal Steyr eröffneten ein Maturant und die knapp 50 Maturantinnen den Ball mit einer Regenbogenparade an verschieden farbigen Kleidern, zur Musik von klassischen Walzerklängen.Im Saal wurde den ganzen Abend fleißig zur Musik der Band Xdream getanzt, in der Disco ging später bei den Bad Booty Brothers so richtig die Post abZu Mitternacht zeigten die Schülerinnen Ihre Gesangs und Tanztalente bei einer gelungenen Showeinlage.Auch eine Ballkönig wurde prämiert, den Titel holte sich Jana Faschinger mit 73 Bändchen.