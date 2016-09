Vorbeugender Brandschutz - ca. 250 Feuerlöscher überprüft

26.09.2016, 23:11 Uhr

Die Feuerlöscherüberprüfung ist ein wichtiger Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes. Neben der Überprüfung konnten auch Neugeräte, Brandmelder und Löschdecken erworben werden.Die Firma Cresu überprüfte ca. 250 Stück Feuerlöscher, viele mussten auf Neugeräte getauscht werden, da eine Überprüfung nicht mehr zulässig war. Feuerlöscherüberprüfungen werden in der Gemeinde Garsten von allen fünf Feuerwehren in Intervallen angeboten.Die FF Garsten dankt der Bevölkerung dass sie ihre Geräte regelmäßig prüfen lassen und somit gewährleisten dass sich die Geräte in einem funktionsfähigen Zustand befinden.