Eisstockspektakel bei traumhafter Kulisse in Bad Hall

23.01.2017, 21:32 Uhr

Die Jäger als Titelverteidiger verfehlten an diesem Wochenende klar ihr Ziel. Dafür spendierten sie einen Sonderpreis bei der Siegerehrung: die Grillparzerstraße gewann die Teilnahme an einer Treibjagd sowie vier Hasen von Jagdchef Sepp Ackerl. Die Sensation am ersten Tag lieferten die Koblweiber, die ihre Männer mit 3:0 vom Eis schossen, obwohl diese sich in nächtelangen Trainings auf diese Meisterschaft vorbereitet hatten.Nach zwei Tagen und 98 Spielen stand die Moarschaft „Grillmayr 15er Stammtisch“ nach ihrem Triumpf im Finale über das Flohmarkteam Pfarrkirchen als Sieger fest. Platz drei ging an das Anzengruberstüberl. Die weiteren Plätze belegten die dicken Brummer, 36 Blatt, Eismeister, Stock zu und Golfclub Herzog Tassilo.Ab sofort stehen die Eisbahnen auch am Abend nach Voranmeldung zur Verfügung.