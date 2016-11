Esc Askö Weyer Damen Siegen weiter!

27.11.2016, 19:58 Uhr

Am Vortag spielten unsere Damen beim Zielbewerb um den Landesmeistertitel in Marchtrenk mit! Mit Rang 3 konnte sich Zillner Lydia für die Staatsmeisterschaften qualifizieren! Die guten Leistungen rundeten Augustin Erika mit Rang 5, Schörkhuber Renate mit Rang 6 (schon qualifiziert für die Staatsmeisterschaft) und Meyer Katrin mit Rang 15 ab! Gratulation an unsere Damenmannschaft!