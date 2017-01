, 6150 Steinach am Brenner AT

Am Samstag, den 4. Feber 2017 findet auf der Berger Alm ab 10 Uhr das Vereinerodelrennen der Naturfreunde Steinach statt. Die Startnummernausgabe beginnt ab 09:00 Uhr am Start. Das Nenngeld für Kinder beträgt 16 Euro und für Erwachsene 26 Euro (Eine Mannschaft besteht aus 4 Rodlern, wobei die 3 schnellsten Zeiten gewertet werden. In der Mixedklasse müssen Damen und Herren in der Wertung sein). Anmeldung bei Reymair Andrea unter der Telefonnummer 0664-55 61 808 bis Donnerstag, den 2. Feber 2017. Die Preisverteilung findet im Wipptalcenter/Steinach mit Tombola statt. Als Preis gibt es Pokale und Sachpreise.Klasseneinteilung: Zwergenklasse bis Jg. 2009, Kinder von 2008 bis 2006, Schüler von 2005 bis 2002, Jugend von 2001 bis 1999, Damen / Herren und Mixedklasse. Auf eine rege Teilnahme freuen sich die NF-Steinach! Der Verein übernimmt keine Haftung für Unfälle!