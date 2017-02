Preiswatten in Telfs

05.02.2017, 11:17 Uhr

Die weiteren Plazierungen: 3. Norbert Schatz / Stefan Krabichler, Arzl i.P., 4. Günther Böckle, Hall / Josef Brugger , Zell a.Z., 5. Bernd Heiseler, Silz / Christian Spirk, Ladis,6. Wolfgang Thurner / Albin Muglach, Imsterberg, 7. Max Hafele, Innsbruck / Meinhard Eiter, Imst, 8. Gustl und Hermann Kronberger, Oberösterreich.

Unter dem Motto „Es wird wieder gewattet, in Telfs“ luden die Marktgemeinde Telfs und die Tiroler Tageszeitung nach einer 2-jährigen Pause wieder zum Watterturnier, wo dann der Andrang auf die 512 Lose so groß war, dass die Veranstalter gleich noch ein 128-er-Turnier anhängen mussten. Hier waren die Telfer Watter Franz Seewald und Manfred Stubler (1200 €) erfolgreich.„Das Watten lebt!“ stellt Max Hafele, Obmann des Tiroler Wattervereins, fest und freut sich über die zahlreichen Spieler aus Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Auch der Ehrenpräsident des Wattervereins, Bgm. a.D. Helmut Kopp bedankte sich für die neuerliche Durchführung des Telfer Preiwattens und spielte mit seiner Enkelin Tabea Köhle.Wer beim nächsten Watterturnier in Telfs (2018) mitspielen möchte, sollte sich über die Webseite WWW.preiswatten-telfs.at registrieren. Die Einladung wird nämlich nur mehr digital per email und/oder SMS versendet.