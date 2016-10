Patriots U17 weiterhin ungeschlagen

02.10.2016, 16:27 Uhr

Telfs : Sportzentrum |Die Telfs Patriots U17 sicherte sich am vergangenen Samstag die Tabellenführung und siegte das dritte Mal in Folge in der heurigen Saison. Das Spiel gegen die Junior Tigers bot einige Überraschungen.Von Beginn an dominierten die starken Jungadler die Begegnung mit den Junior Tigers. Der erste Angriff der Tigers war nicht erfolgreich. Der vierte Versuch wurde gepuntet, die #17 der Patriots, Thomas Langecker, fing den Ball und lief in die Endzone. Quaterback #3 Jonas Knittel scorte mit der 2 Point-Conversion. Dasselbe passierte beim zweiten Angriff der Wiener Tiger, nur ohne erfolgreiche 2 Point-Conversion. Dazwischen punktete ebenso das Duo Langecker/Knittel beim ersten Offense-Einsatz der Patriots.Nach einem weiteren TD durch Jonas Knittel und #78 Fabian Neuner sowie jeweils guter 2 Point-Conversion durch #22 Aaron Knittel begann bereits im zweiten Quarter die mercy rule zu laufen. Mit einem Spielstand von 38:0 ging es in die Halbzeit.

Nächstes Heimspiel: 08. Oktober, 15:00 Uhr

In der zweiten Spielhälfte bot sich den zahlreichen Zuschauern ein ähnliches Bild, wie schon in der ersten. Eine schnell zum Punkten kommende Offense der Patriots und die Defense der Goldhelme ließ kaum Raumgewinn seitens der Tigers zu. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die starken Leistungen der Telfer Jungadler und andererseits auf den kleinen Kader der Junior Tigers.Nach einem TD durch Aaron Knittel und #82 Patrik Lercher sowie guten 2 Point-Conversions durch Jonas Knittel erhöhte sich der Spielstand auf 54:0. Leider kam es bei den Wiener Tigern zu Verletzungen von Spielern, weshalb der Coaching Staff der Tigers das Spiel zu Beginn des vierten Quarters zum Schutz der Spieler abbrechen ließ. Nach einem fairen und sportlichen Spiel (Strafen: 10 Yards Patriots, 25 Yards Tigers) durch drei Quarter lautete der Spielstand 54:0.(22:0/16:0/16:0/0:0)Bereits kommenden Samstag haben die Telfs Patriots U17 ihren nächsten Einsatz gegen die St. Pölten Invaders. Im ersten Spiel konnten die Goldhelme gegen die Invaders einen 7:42 Sieg erringen.Die Telfs Patriots freuen sich auf den bevorstehenden Gameday und laden alle Fans herzlich ein, die Jungadler lautstark zu unterstützen.Proud to be a Patriot!