Romantischer Advent in Hallein

08.12.2016, 00:00 Uhr

Vielfältiger Adventzauber erwartet Besucher in der Stille Nacht-Stadt Hallein.

HALLEIN (tres). Von Adventkranzweihe über traditionelles Kunsthandwerk bis hin zum Besuch des Christkinds: Der Altstadt-Advent Hallein ist ein Erlebnis für die ganze Familie.Die Weihnachtshütten beim beliebten Adventmarkt am Bayrhamerplatz sind mit viel Liebe zum Detail geschmückt und bieten eine bunte Auswahl an regionalen Speisen, Glühwein nach Familienrezepten, handgemachten Geschenken und weihnachtlichen Deko-Ideen.

Viel Handwerk zu kaufen

Eine Insel der Ruhe

Der Altstadt-Advent am Bayrhamerplatz ist ein Highlight, ebenso der 8. Dezember, wo das Christkind zu Gast ist. Im Anschluss daran gibt es einen vorweihnachtlichen After-Shopping-Punsch mit der Sieber Sound Formation.Einen besonderen Rahmen für einen Weihnachtsmarkt bietet die Alte Saline auf der Halleiner Pernerinsel. Das jahrhundertealte Gebäude mit seinen alten Mauern und Holzdecken lädt auch bei Wind und Wetter zum gemütlichen Bummeln, Einkaufen und Genießen ein.Ein Highlight im heurigen Jahr sind die regionalen Kunsthandwerker, die ihre traditionelle Kunst in einer eigenen Halle ausstellen werden. Extra aus Indien angereist ist Debasish Bera. Der Künstler schnitzt lebensgroße Krippenfiguren, die dieses Jahr erstmals in der Alten Saline zu sehen sein werden. Der Weihnachtsmarkt in der Alten Saline ist vom 18. November bis 18. Dezember geöffnet.Eine Insel der Ruhe bietet der „Meditative Adventmarkt“ im Forsthaus, beim Adventmarkt der evangelischen Pfarrgemeinde werden unter anderem handgefertigte Geschenke angeboten, genauso wie beim Weihnachtsmarkt im AK Saal Hallein.Nicht nur für Romantiker ein stimmungsvolles Erlebnis ist der Bergadvent im Zinkenstüberl.Auf der Sonnenterrasse des Zinkenstüberls erwarten die Besucher kulinarische Köstlichkeiten „aus Omas Küche“ sowie handgemachte Geschenke und traditionelle Weihnachts-Deko.