Rußbacher Wanderwoche

29.08.2016, 12:33 Uhr

Am Montag, gibt es u. a. eine Wanderung zum Dachserfall (Treffpunkt Wanderstartplatz Kirche), am Dienstag eine Tour über den Kniebeiss zum Bodenberg (Treffpunkt Wanderstartplatz Kirche), am Mittwoch eine Tageswanderung zum Löckersee, am Donnerstag, um 9.00 Uhr Morgen-Yoga im Wasserpark Rußbach, am Freitag, um 9.00 Uhr ein Frühstück am Horn (Gipfeltreff Bergstation), am Samstag eine Wanderung zur Edtalmhütte.

