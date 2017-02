Verwöhn mal wieder deine Freunde...

04.02.2017, 19:31 Uhr

" vom TreffpunktFeinste, erlesene Naturseifen und Badezusätze zum Wohlfühlen und Genießen! Ein wahrer Hochgenuss, die verwöhnt werden wollen. Ein Erlebnis für Körper, Seele und Geist, nicht nur zur Reinigung, auch als Geschenk jetzt besonders für den 14. Februar den Valentinstag.

Die Seifensiederin "Anna Brandner aus Buchberg" in Bischofshofen war auf Besuch und leitete den ~ Duftenden Kurs. Von Badebomben zur Seife bis hin zum Badesalz lernten heute die Teilnehmer die Art des Seifenrefugium´s kennen.Alle selbstgemachten Produkte heute bestanden aus wertvollen Rohstoffen, jedes Stück wurde liebevoll per Hand gemacht und ist ein Unikat!Ich habe nicht gewusst, das man die Bade-Pralinén selber so gut machen kann.Das man die Seifen so gut machen kann und es eine entspannte Atmosphäre war.Überraschend was man in so kurzer Zeit produzieren kann.War überrasch das alles so schnell geht.Mit den ganzen Naturmaterialien solche Sachen herstellen ist einfach, Klasse!Mit den wunderbaren Düften und Aromen, selbst die Erfahrungen zu machen, wie damit arbeiten kann und wie leicht es einfach ist, wenn man eine Anleitung hat dazu!Mehr Informationen über die Naturprodukte von " Anna Brandner