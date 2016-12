Adventmarkt in der Alten Saline

09.12.2016, 01:33 Uhr

Bunte Lichter und beschmückte Bäume - weihnachtliche Stimmung gab's auf der Pernerinsel

Seit vielen Jahren am Markt

HALLEIN (celi). Am zweiten Adventsonntag trafen Groß und Klein in die Alte Saline in Hallein ein, um den diesjährigen Adventmarkt zu besuchen. Der Duft von Weihrauch, selbst gebackenen Keksen und Weihnachtsbäumen - auch ohne Schnee kam bei den Besuchern sofort Weihnachtsstimmung auf.Seit ca. 15 Jahren präsentiertseine Produkte aus Honig am Halleiner Adventmarkt. Ob Bienenwachskerzen, Honigwein, Kosmetikprodukte oder Möbel- und Lederpflege - Honigliebhaber sind bei ihm in besten Händen. "Bienen faszinieren mich schon mein Leben lang, ich hab meine Leidenschaft zum Beruf gemacht", erzählt. Seine Tochterteilt seine Leidenschaft für die Tierchen, weshalb sie das Unternehmen einmal übernehmen wird.Eine große Vielfalt an Speck und vor allem Käse gab es am Stand von, der seit 7 Jahren die Schmankerl aus dem Familienbetrieb am Markt verkauft."Ich mache das aus Liebe und Leidenschaft", betont der Käseliebhaber. Zusammen mitundbetreute er die vielen Kunden. "Besonders beliebt sind der Blumenkäse, der Ziegenhartkäse und vor allem unser Kletzenbrot", so

Selbstgemachtes

Außergewöhnliche Wohnaccessoires

hat ebenfalls ihr Hobby zum Beruf gemacht - seit 55 Jahren fertigt sie wunderschöne Klosterarbeit an. Engel und andere kirchliche Figuren präsentierte sie den Besuchern. "Diese Arbeit ist meine Leidenschaft. Diese Art von Handarbeit stammt aus dem 13. Jahrhundert", erzählteFaszinierende Lichter, seltene Kerzenhalter und luxuriöse Bilder aus Aluminium verkauftein der Alten Saline. "Ich verkaufe diese außergewöhnlichen Stücke seit 4 Jahren. Wir sind immer auf der Suche nach Accessoires, die sich von anderen abheben", soBis 18. Dezember können Interessierte den Adventmarkt auf der Pernerinsel besuchen.