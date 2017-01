Papst Silvesterorden für Eduard Ramsauer

12.01.2017, 16:42 Uhr

Der Ordensname geht auf Papst Silvester aus dem 4. Jahrhundert zurück und wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich in ihrem ehrenamtlichen Einsatz für Glauben und Kirche außerordentliche Verdienste erworben haben. „Wir danken für ihren jahrzehntelangen Einsatz in der Kirche“, sagte der Erzbischof in der Feierstunde und überreichte die Insignien - Urkunde und das Goldkreuz am Band.Eduard Ramsauer wuchs in Abtenau auf und absolvierte die Lehrerbildungsanstalt in Salzburg. Er war Volksschullehrer und -leiter in Lungötz und an der Weinau-Schule in Annaberg. Ab 1969 bis zur Pensionierung 1997 wirkte er als Lehrer und Leiter an der Hauptschule Annaberg. Ramsauer leitete 38 Jahre (bis 2004) den Kirchenchor Lungötz und den Liturgieausschuss im Pfarrgemeinderat. Er war maßgeblich beteiligt an der Erstellung der Festschrift zum 40-jährigen Bestandsjubiläum der Lungötzer Kirche im Jahr 2004 und an der Herausgabe des Kirchenführers im Jahr 2014. Eduard Ramsauers Engagement zeichnet durch seinen Wissensschatz und seine Offenheit gegenüber neuen Gottesdienstformen aus. Dass das wöchentliche Abendlob in der Lungötzer Pfarrgemeinde inzwischen zu einem festen Gottesdienstangebot geworden ist, darf als ein weiterer Verdienst Ramsauers bezeichnet werden.Zusammen mit Eduard Ramsauer wurde noch Frau Franziska Linsinger aus St. Veit im Pongau mit dem Silvesterorden geehrt.