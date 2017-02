Selbstbewusst - Mutig - Stark - Gruppentraining für Mädchen von 7 bis 10 Jahren

Termine: 6., 13., 20, 27. März und 3. April jeweils von 15.00 - 17.00 Uhr im Pfarrhof Oberalm.

• Viele Spiele und Übungen, um den Selbstwert zu stärken• Eigene Fähigkeiten benennen und sinnvoll einsetzen• Lösungsmöglichkeiten für Konflikte kennenlernen• Alternative Verhaltensweisen in einer Mädchengruppe erproben• Achtsamkeits- und Entspannungsübungen zur Konzentrationsförderung• Basteln, malen und jede Menge SpaßDas Training eignet sich vor allem für Mädchen von 7 - 10 Jahren, die gerne selbstbewusster werden möchten, um ihren eigenen Weg zu finden. Für alle die sich auf die Suche machen möchten, was alles in ihnen steckt. Ideal auch für Mädchen, die sich bald in einer neuen Klasse bzw. Schule zurechtfinden müssen.

30 € pro Nachmittag, Bezahlung nach Erhalt der Rechnung (Geschwisterkinder 25 € pro Nachmittag), mindestens 10 Mädchen.Barbara Rinner, Dipl. Erwachsenenbildnerin Fachbereich ElternbildungDipl. Päd. Regina Lindner-Wiesner MSc, Supervision, Coaching, Lebensberatung0664/88602284 oder b.rinner@iilo.at