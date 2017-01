Wo Grenzen Thema sind: Buchpräsentation in Hallein

24.01.2017, 14:55 Uhr

Stefan Mayer reizen "Salzburger Grenzfälle", das gleichnamige Buch stellte er in der Buchhandlung Leseträume in Hallein vor.

Wie alles begann

HALLEIN. "Eine Grenze ist der Übergang von einem ins andere", so die Definition von Stefan Mayer. Der Salzburger Autor und Journalist beschreibt seine Vorliebe für alles, was mit Grenzen zu tun hat in kleinen Büchern. Das Vierte präsentierte er seinen Lesern in Hallein. Warum? "Weil nicht alles im Zentralraum Salzburg ablaufen muss", so der Grenzsucher.Seit 2002 sucht Mayer bewusst nach Grenzen. "Die Startgeschichte hat mit einem Fußballplatz zu tun, der weder Österreich noch Deutschland gehört. Ein Teil liegt auf dem Grund von Großgmain, der andere in Bayrisch Gmain. Das fand ich spannend", so der Salzburger. Und die Thematik ließ ihn nicht wieder los. Bei der Niederschrift "lege ich besonderen Wert auf Humor, aber die Faktentreue muss auf jeden Fall eingehalten werden", betont Mayer.

Inspiration von allen Seiten

Neue Grenzfälle

"Gerne lasse ich mir Tips von Bekannten und Freunden geben, die von meinem Grenzfieber wissen", lächelt Mayer. Diese Freunde und Bekannten warteten schon gespannt auf die neune Geschichten. Bei der Präsentation der aktuellen Grenzfall-Sammlung war auch Alex Kranebitter aus Oberalm dabei: "Eine Idee kommt von mir und hat mit verrückten Klimakapriolen zu tun", verrät er.Wer mehr über Links- und Rechtsverkehr auf derselben Straße, Salzburger auf Tuchfühlung mit Indianerhäuptlingen oder weltweit einmalige Einzeller lesen will, kann das Online machen: diesen Link anklicken oder die gedruckte Version kaufen (6,50 Euro).