FC Puch Fussballcamp-August 2016

29.08.2016, 14:35 Uhr

Unserer Camp - Chefin Elisabeth Weidisch war es zu verdanken das bereits 10 Jahre hindurch das Camp durchgeführt wurde. Ein grosser Dank gilt auch den fleissigen Helferinnen Sabine und Elfriede !Es waren über 70 Kinder bei diesem 5 Tage Camp, das vomMontag, den 22. bis zum Freitag, 26.August veranstaltet wurde, mit grossem Eifer dabei.Wir hatten grösses Glück mit dem Wetter und konnten so wir täglich unsere Übungen und am letzten Tag auch die Wettkämpfe durchführen.Es waren 4 Trainer beschäftigt, die in 4 Gruppen tätig waren.Im Anhang können Sie einige Bilder von diesem Camp sehen, weiter Fotos unter der Vereinshomepage "FC Puch.com" unter Galerie !Danke Christian Quehenberger