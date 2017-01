Gerüchte um Will Smith`s Teilnahme am "Dumbo" Film vom Meister des schrägen Films - Tim Burton

14.01.2017, 13:36 Uhr

Ob die wirklich der Fall ist, wurde noch nicht von offiziellen Stellen bestätigt und auch Will Smith selbst hatte sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Falls aber doch was dran sein sollte und erfahrungsgemäß ist es bei Indizien wie diesen auch so, kann sich auf ein interessantes Projekt gefreut werden, denn schon bei „Alice“ bewies Eigenbrödler Burton, was er aus alten Dingen zu formen vermag. Nur dass er eben diesmal vielleicht nicht mit Lieblingsdarsteller Johnny Depp, sondern mit dem „coolen schwarzen“ arbeitet und hoffentlich wieder einzigartiges erschaffen wird.Das Drehbuch für „Dumbo“ stammt aus der Feder von Ehren Kruger die schon für „Transformers – Ära des Untergangs“ verantwortlich war. Dies ist mit der bescheidenen Qualität des letzten Roboterfilms zwar keine große Referenz, aber lassen wir uns überraschen. Außerdem dürfen wir uns neben „Dumbo“ ja noch auf viele Real/Hybrid Adaptionen von Disney Klassikern freuen. Dieses Jahr im März kommt noch der wunderschön aussehende und mit Emma Watson als Belle produzierte „Die Schöne und das Biest“, zudem kommen noch „Der König der Löwen“, das „Mary Poppins“ Prequel, ein neuer „101 Dalmatiner“ und die Fortsetzungen von „Jungle Book“ und „Maleficent“.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total