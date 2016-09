Kofferraumflohmarkt in Lichtenberg

AT

, Grossamberg , 4048 Lichtenberg AT

Sportplatz , Grossamberg , 4048 Lichtenberg AT

LICHTENBERG. Zum Basar wird am Samstag, 8. Oktober der Sportplatz in Lichtenberg. Von 9 bis 14 Uhr kann alles verkauft werden, was nicht mehr gebraucht wird. Anmeldung für Aussteller bei Melanie Wöss unter melanie.woess@aon.at oder 0650/9209 033. Pro Autobreite wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro eingehoben. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Ersatztermin ist Samstag, 15. Oktober.